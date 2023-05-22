Mauro Icardi'den Jorge Jesus'a gönderme Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a gönderme yaptı.

Son olarak Sivasspor'u 2-0 yenen ve Ankaragücü'nü devirmesi halinde 23. kez Süper Lig şampiyonluğuna ulaşacak olan Galatasaray'da takımın golcü ismi Mauro Icardi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"Maçların sahada kazanılması gerekiyor, masada değil"

30 yaşındaki golcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "Bu ligin sportif anlamda gerçekliği yok. Maçların sahada kazanılması gerekiyor, masada değil." ifadelerine göndermede bulundu.

"Umarım tüm taraftarımız kadar sizler de keyif almışsınızdır"

Arjantinli golcü, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri yazdı:

"Geçenlerde maçların sahada ve oynayarak kazanıldığının söylendiğini duydum. Dün onlar bizi televizyondan izlerken bunu kanıtladık. Umarım tüm taraftarımız kadar sizler de keyif almışsınızdır."

Mauro Icardi'nin bu paylaşımına Galatasaraylı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

24 maçta 20 gol kaydetti

Gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı.

Yıldız oyuncu, bu maçlarda 20 gol ve 8 asistle oynadı.