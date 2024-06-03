Mauro Icardi'den Jose Mourinho'ya gönderme! İmza törenini paylaştı Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya görkemli bir imza töreni yapmasının ardından Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi gönderme yaptı.

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Fenerbahçe'nin 2 Haziran Pazar günü Londra'dan İstanbul'a getirdiği Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda saat 19.00'da düzenlenen törende resmi imzayı attı ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu.

Mourinho'nun bu imzasından sonra Galatasaray'da forma giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, kendisine düzenlenen imza töreninin resimlerini sosyal medyadan paylaşarak dikkat çeken bir göndermede bulundu.

Icardi paylaşımına "Hatıralar" notunu düştü.

İşte Icardi'nin o paylaşımı...