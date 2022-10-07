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    Mauro Icardi'den Okan Buruk'a mesaj

    Galatasaray'da eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kendisini bir türlü futbola veremeyen Mauro Icardi, Okan Buruk'la görüşerek ilk 11'e hazır olduğunu söyledi.
    • 07.10.2022 - 09:58
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    Mauro Icardi'den Okan Buruk'a mesaj

    Galatasaray, Mauro Icardi'ye yeniden kavuştu. Sarı-kırmızılı kulübe transfer olduktan sonra eşiyle sorunlar yaşayan Arjantinli yıldız, Adana Demirspor deplasmanı kadrosundan ağrıları olduğu gerekçesiyle son anda çıkarılmış ve soluğu ülkesinde almıştı.

    Buna karşın İstanbul'a zamanında dönen ve son iki antrenmana da katılan yıldız futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'la bir görüşme yaptı.

    29 yaşındaki santrfor, "Ağrılarım geçti, herhangi bir sorun yok ve kendimi iyi hissediyorum. En kısa sürede iyi bir şekilde hazırlanıp formayı almak istiyorum." dedi.

    Mauro Icardi den Okan Buruk a mesaj #1

    "Bay haftasını iyi değerlendir Icardi"

    Fanatik'te yer alan habere göre; Okan Buruk da antrenman performansına göre bir karar vereceğini, ancak bay haftası nedeniyle önünde iyi bir fırsat olduğunu öğrencisine hatırlattı.

    Özellikle bu hafta takımdaki gol sorununa odaklanan ve kadroda bazı değişiklikler yapmaya hazırlanan Okan hoca da, Icardi'yi bir an önce ilk 11'e adapte etmeyi hedefliyor. Icardi, Mertens ve Mata'nın birlikte oynadığında nasıl bir etki yaratacağını görmek isteyen Buruk, buna göre bir planlama yapacak.

    Üç oyuncu için de teknik ekibin özel bir çalışma programı hazırladığı ve Florya'daki idmanlar dışında da bireysel antrenmanların devam edeceği bildirildi.

    Mauro Icardi den Okan Buruk a mesaj #2

    Mauro Icardi den Okan Buruk a mesaj #3


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