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Mauro Icardi'den olay hareket! Galatasaray için bunu da kabul etti

Mauro Icardi'den olay hareket! Galatasaray için bunu da kabul etti Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Bayern Münih ve Rizespor maçlarında iğneyle sahada yer almıştı. Arjantinli yıldızın son durumu belli oldu.