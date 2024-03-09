Mauro Icardi'den paylaşım: Günaydın pembe aslanlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle saçlarını pembeye boyatan Mauro Icardi, sosyal medya paylaşımıyla şaşırttı.

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Transfer olduğundan bu yana saç stili ile Türkiye'de bir akım başlatan Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, saçlarını pembeye boyayıp yaptığı paylaşımla eşi Wanda Nara'nın Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Pembe saçlı Icardi, Rizespor ağlarına da son golü göndererek, 2 maç sonra golle buluştu.

"Günaydın pembe aslanlar"

Öte yandan saçlarını pembeye boyatan Arjantinli futbolcu, sosyal medya hesabından ilginç bir günaydın mesajı attı.

Icardi, "Günaydın pembe aslanlar." paylaşımı yaparak şaşırttı.

25 maçta 15 gol

31 yaşındaki santrfor, ligde 25 maçta 15. golünü attı.