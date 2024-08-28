Mauro Icardi'den paylaşım: Önümüzde birçok hedef var

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre'nin Young Boys ekibiyle karşı karşıya geldi.
Rövanş maçında 1-0 mağlup olan Galatasaray, toplamda 4-2'lik skorla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Bu sonuç, sarı-kırmızılıların Avrupa'daki yolculuğunun son bulmasına neden oldu.
MAURO ICARDI'DEN PAYLAŞIM
Maç sonrası Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Instagram üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Icardi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
İyi zamanlarda da kötü zamanlarda da birlikteyiz. Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmanın tadı buruk ama bu sezon gidilecek uzun bir yol olduğunun ve önümüzde birçok hedef bulunduğunun bilincindeyiz.
Arjantinli'nin bu paylaşımı, hem takım arkadaşlarına hem de taraftarlara moral verme amacı taşıyan bir mesaj olarak değerlendirildi.
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