Haberler



Futbol



Mauro Icardi'den paylaşım: Önümüzde birçok hedef var

Mauro Icardi'den paylaşım: Önümüzde birçok hedef var Galatasaray, İsviçre'nin Young Boys takımına 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte toplamda 4-2'lik skorla Devler Ligi'ne veda eden sarı-kırmızılı ekip, Avrupa macerasını noktaladı. Yıldız futbolcu Mauro Icardi de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.