Mauro Icardi'den sakatlığına dair ilk açıklama: Yakında döneceğim

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UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan Galatasaraylı futbolcusu Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edildi.

"SAĞ ÖN ÇAPRAZ BAĞINDA KOPUK VE MENİSKÜS HASARI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde, sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun rehabilitasyonuna başlanmıştır.

"HERKESİ ÖPÜYORUM, YAKINDA DÖNECEĞİM"

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise önümüzdeki günlerde ameliyat olması beklenen ve sezonun geri kalanında forma giyemeyecek Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Arjantinli yıldızın açıklaması şu şekilde: