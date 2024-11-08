UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, evinde İngiliz takımı Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.
Bu mücadelede Arjantinli futbolcu Mauro Icardi sakatlandı.
SEDYEYLE KENARA GELDİ
Müsabakanın 81. dakikasında Icardi, Tottenham kalecisi Fraser Forster’e baskı yaptığı sırada kendi yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen 31 yaşındaki futbolcu, saha kenarına sedye getirildi.
Mauro Icardi’nin yerine 85. dakikada Michy Batshuayi oyuna girdi.
SEZONU KAPATTI
Galatasaray, Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi için açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Arjantinli futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı.
Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Icardi'nin, sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.
"SAĞ ÖN ÇAPRAZ BAĞINDA KOPUK VE MENİSKÜS HASARI TESPİT EDİLMİŞTİR"
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi'nin MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir.
Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır.
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