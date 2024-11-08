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Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması! Çapraz bağları koptu

Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması! Çapraz bağları koptu Galatasaray, Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi için açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı.