Mauro Icardi'den şaşırtan fotoğraf! Maç öncesinde öyle bir görüntü verdi ki...
Haber Merkezi

Süper Lig'de Antalyaspor, Galatasaray'ı ağırladı.

Maç öncesi seremonide Icardi'nin klasikleşen görüntüsü yine gönülleri fethetti.

Çocukların Icardi'nin etrafında birleşmesi sosyal medyada da gündem oldu.

Kırmızı-beyazlı kaleye kafa golü atan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı, 2022/23'ten bu yana 12 kez rakip filelere kafa golü attı.

EN FAZLA KAFA GOLÜ ATAN İSİM

Bu golle birlikte Icardi, Süper Lig'deki ilk maçına çıktığı 2022/23'ten bu yana en fazla kafa golü atan oyuncu oldu.

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Ercan Ertan
Muhabir