Haberler



Futbol



Mauro Icardi'den şaşırtan fotoğraf! Maç öncesinde öyle bir görüntü verdi ki...

Mauro Icardi'den şaşırtan fotoğraf! Maç öncesinde öyle bir görüntü verdi ki... Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, çocukların sevgilisi olmaya devam ediyor. Başarılı futbolcunun seremoni fotoğrafı viral oldu.