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Mauro Icardi'den Süper Kupa paylaşımı: "Aslan ol, kuzu değil"

Mauro Icardi'den Süper Kupa paylaşımı: "Aslan ol, kuzu değil" Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından Süper Kupa'yla ilgili bir paylaşım yaptı. Icardi, "Hayat ormanında her zaman bir aslan ol, kuzu değil" dedi.