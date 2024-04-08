Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Süper Kupa maçı Şanlıurfa'da oynandı.
Hakem Volkan Bayarslan'ın düdüğüyle başlayan karşılaşmanın ilk dakikasında Galatasaray, Mauro Icardi ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Golden sonra oyunu başlatmayan Fenerbahçe takımı, kenardaki yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci'nin de işaretiyle sahadan çekildi. Sarı-lacivertli futbolcuların soyunma odasına gitmesiyle hakem Volkan Bayarslan, müsabakayı tatil etti.
Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu verecek.
Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme
Bu müsabakanın yankıları sürmeye devam ederken Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi'den çarpıcı bir paylaşım geldi.
Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Icardi, "Hayat ormanında her zaman bir aslan ol, kuzu değil. Gurur, kararlılık ve hırsla..." ifadelerinin yer aldığı bir gönderi paylaştı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış