Mauro Icardi'den uçak paylaşımı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, Karagümrük maçının ardından uçakta paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, 10 kişi kalan rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

3 hafta sonra galibiyetle yeniden tanışan Galatasaray, puanını 21'e yükselterek maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti.

Icardi tatile çıktı

Sarı-kırmızılılarda geldiği günden beri özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mauro Icardi de maçta ilk 11'de başladı.

Karışılaşmanın ardından bugün yıldız oyuncu seyahate çıktığını gösteren bir paylaşımda bulundu.

Uçaktan bir paylaşım yapan Icardi'ye taraftarlar, daha önce de kendisine sıkça izin verildiği için sosyal medyadan tepki gösterdi.