Mauro Icardi'den unutulmaz performans: Dünya yıldızlarını solladı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, attığı gollerle dünya yıldızlarını geride bıraktı.

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin performansı ve başarısı rakamlara da yansıdı.

Yıldız futbolcu, 2023 takvim yılında Süper Lig ve 5 büyük ligde en çok gol atan futbolcu oldu.

En yakın takipçisi Harry Kane

Icardi, bu süreçte çıktığı 24 maçta 25 kez fileleri havalandırdı.

Icardi'yi 27 maçta 24 golle Tottenham'dan Bayern Münih'e transfer olan Hary Kane izledi.

Yıldızları geride bıraktı

Icardi ve Kane'nin ardından liste şu şekilde oluştu:

Erling Haaland: 26 maç, 23 gol

Kylian Mbappe: 24 maç, 23 gol

Victor Osimhen: 26 maç, 20 gol