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    Mauro Icardi'den Wanda Nara paylaşımı

    Mauro Icardi'den Wanda Nara paylaşımı

    Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde boşandıklarını açıkladığı Wanda Nara için bir paylaşım yaptı. Icardi, "Ben iyiyim, ya sen? Her geçen gün daha güzel" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 18:50
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 19:20
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    Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Mauro Icardi ile resmen boşandıklarını açıklamıştı.

    Geçtiğimiz günlerde resmi olarak boşandıklarını duyuran Wanda Nara ve Icardi çiftinden gün geçmiyor ki yeni bir gündeme düşen olay yaşanmasın.

    Çiftin boşanmasının üstünden 2 hafta geçmeden, Icardi'den önce Wanda Nara fotoğrafına yorum şimdi de açıklama yaptığı paylaşım geldi.

    Çok sayıda yorum geldi

    Galatasaray taraftarı, Icardi'nin yaptığı hamleler karşısında ünlü futbolcuyu yorum yağmuruna tuttu.

    "Seni seviyorum Wanda"

    Icardi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatımın kadını değildin, hayatımı değiştiren kadındın. Fakat Disney hikayelerinin ikinci sezonları da vardır. Seni seviyorum Wanda." ifadelerini kullandı.

    Mauro Icardi den Wanda Nara paylaşımı #1

    "Ben iyiyim, ya sen?"

    Ünlü futbolcu geçtiğimiz günlerde de Wanda Nara'nın "Hey, nasıl gidiyor?" notunu yazdığı gönderisinin altına, "Ben iyiyim, ya sen? Her geçen gün daha güzel." şeklinde cevap vermişti.

    Kendini buldu

    Sezona Wanda Nara'nın terk etmesi şokuyla başlayan Icardı, Nara'dan boşandıktan sonra çıktığı Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında eski günlerine döndüğün sinyalini vermişti.

    Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Icardi, 4 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

    Mauro Icardi den Wanda Nara paylaşımı #2

    Mauro Icardi den Wanda Nara paylaşımı #3

    Mauro Icardi den Wanda Nara paylaşımı #4

    Mauro Icardi den Wanda Nara paylaşımı #5

    Mauro Icardi den Wanda Nara paylaşımı #6


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