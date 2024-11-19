Mauro Icardi'nin babasından açıklama var: Endişeliyim

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Mauro Icardi'nin babası Juan Carlos Icardi, Arjantinli yıldızın Wanda Nara ile yaşadıklarını ve sakatlığı için açıklama yaptı.

Wanda Nara'nın Icardi ile yaşadıkları hakkında konuşan Juan Carlos, "Icardi ile Wanda Nara arasındaki mesele beni ilgilendirmiyor. Bu konu hakkında yorum yapamam." dedi.

Icardi'nin babası, torunlarıyla ilgili soruya ise "Torunlarımı uzun zamandır göremedim." ifadelerini kullandı.

MAURO ICARDI'NİN SAKATLIĞI

Juan Carlos, oğlu Icardi'nin yaşadığı sakatlıkla ilgili ise "Icardi'nin sakatlığı konusunda endişeliyim, bu beni gerçekten endişelendiriyor." diye konuştu.

"KAPIM ONLARA HEP AÇIK"

Icardi ve Wanda'nın arasında yaşananlardan sonra kendisinin ikiliye olan tavrının sorulması üzerine Juan, "Benim evim Wanda Nara'ya da Mauro Icardi'ye de açık." sözlerini sarf etti.