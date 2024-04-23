Mauro Icardi'nin bol göndermeli 23 Nisan paylaşımı Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Icardi, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir." sözlerini paylaşarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye de gönderme

Arjantinli yıldız, paylaşımında Türk bayrağı emojisinin yanı sıra çocuklarla çektirdiği fotoğraflara da yer verdi.

Öte yandan Icardi'nin gönderisinde Fenerbahçe'nin U19 takımına ve kendi gol sevincini yapan Fenerbahçeli çocuğa da yer vermesi dikkat çekti.

İşte o paylaşımlar: