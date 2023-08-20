Mauro Icardi'nin derbi performansı alkış aldı Galatasaray'ın Arjantinli yıldız oyuncusu Mauro Icardi, derbi performansı ile göz dolduruyor. Icardi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a toplamda 8 gol kaydederek, Galatasaray efsanesi Hagi'ye ait olan Galatasaray forması ile derbilerde en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını egale etti.

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Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u ağırladı.

Sarı kırmızılılar, oyun ve pozisyon anlamında üstün oynadığı maçı yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin 2 golüyle kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray, bir de maç sonu yeni transferi Hakim Ziyech'i tribünlere çıkararak ilginç bir transfer tanıtımına imza attı.

Hagi'nin rekorunu egale etti

Sarı-kırmızılı forma ile Mauro Icardi bu sezon ligde ilk kez 11'de forma şansı buldu.

Yıldız oyuncu attığı iki golle Galatasaray tarihine geçmeyi başardı.

Icardi, derbilerde attığı 8 golle Gheorghe Hagi'ye ait olan Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en çok derbi golü atan yabancı oyuncu rekorunu egale etti.

Arjantinli, Galatasaray ile toplamda 29 maça çıktı. 25 gol ve 8 asist yaptı.

Burak Yılmaz sonrası bir ilk

Mauro Icardi, Burak Yılmaz'dan bu yana (Aralık 2013) Galatasaray formasıyla üst üste iki Trabzonspor maçında gol atan ilk futbolcu oldu.

Derbileri boş geçmiyor

Yıldız oyuncu derbi performansı ile göz dolduruyor.

Icardi, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 2 maçta 2 gol 1 asist, Beşiktaş'a karşı çıktığı 2 maçta 3 gol, Trabzonspor'a karşı çıktığı 2 maçta da 3 gol 1 asistlik performansı ile taraftarın sevgisini kazandı.