Mauro Icardi'nin gözü Gheorghe Hagi'nin rekorunda Galatasaray'da Hagi'nin 72 golle en tepede yer aldığı listede Mauro Icardi, Sneijder'i geçerek 46 golle 4. sıraya yükseldi. Arjantinli yıldız gözünü rekora dikti

ensonhaber.com

Galatasaray'da sakatlık sorunlarına rağmen etkili performansını sürdüren Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında attığı golle geçen sezonki gol sayısına ulaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Arjantinli golcü, sarı-kırmızılı formayı giydiği 64 maçta 46 gol ve 18 asistlik bir performans sergileyerek takımının önemli bir parçası haline geldi.

Bu sezonki performansıyla öne çıkan Icardi, Galatasaray'ın hücum hattında önemli bir rol üstleniyor.

64 maçta 46 gol 18 asist

Sakatlık dönemlerine rağmen istikrarlı bir şekilde gol atan ve takımını sırtlayan Arjantinli futbolcu, Kasımpaşa maçında attığı golle geçtiğimiz sezonki 23 golünü şimdiden yakaladı. Bu etkileyici performansıyla, Galatasaray'ın en güvenilir hücum silahları arasında yerini sağlamlaştırdı.

64 maçlık süreçte 46 gol ve 18 asistle oynayan Mauro Icardi, sadece gol atmakla kalmayıp, takım arkadaşlarına da önemli katkılarda bulunuyor.

Arjantinli forvetin takımındaki etkisi ve liderliği, onu Galatasaray'ın en önemli oyuncularından biri haline getiriyor.

Takımının her maçta istikrarlı bir şekilde skor üretmesine katkı sağlayan Icardi, sarı-kırmızılı formayla ortalama her maçta skor katkısı yaparak ön plana çıkıyor.

Gözü Hagi'nin rekorunda

Özellikle Kasımpaşa maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Mauro Icardi, Galatasaray tarihinde önemli bir yere sahip olmaya aday.

Kasımpaşa maçı sonrasında Sneijder'i geçen 31 yaşındaki Tangocu, Hagi'nin 72 golle zirvede olduğu listede 61 gollü Baros ve 51 gollü Gomis'i takip ediyor. Icardi maç sayısına oranla en skorer isim konumunda.

Bu başarılı performansıyla Galatasaray taraftarının sevgisini kazanan Icardi, kulüp tarihinde unutulmaz bir iz bırakacak.