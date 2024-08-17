Mauro Icardi'nin iptal golünde VAR müdahalesi doğru mu Galatasaray'ın Konyaspor karşısında Mauro Icardi ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Sarı-kırmızılı ekip, karar sonrası sosyal medyada tepkisini dile getirdi. Hakem yorumcuları da olay pozisyonu değerlendirdi.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı. Ancak maçın ikinci yarısında sarı-kırmızılıların Mauro Icardi ile bulduğu gol, VAR kararıyla iptal edilerek tartışmalara yol açtı.

VAR KARARIYLA GOL İPTALİ

Mücadelenin 76. dakikasında Icardi'nin attığı gol, hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından VAR uyarısıyla iptal edildi.

VAR hakemi Volkan Bayarslan, gol öncesinde Torreira'nın Danijel Aleksic'e faul yaptığını belirtti ve gol değeri kazanmadı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

GALATASARAY'DAN TEPKİ

Galatasaray, iptal edilen golle ilgili sosyal medya hesaplarından, "Icardi'nin golü anlayamadığımız bir nedenden dolayı VAR tarafından iptal ediliyor." şeklinde bir paylaşım yaparak tepkisini dile getirdi.

HAKEM YORUMCULARINDAN POZİSYONU DEĞERLENDİRDİ

Pozisyonla ilgili hakem yorumcuları da görüşlerini paylaştı.

Yorumcular, kararın doğru olup olmadığı konusunda tek bir fikirde birleşti.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

FIRAT AYDINUS

Bir futbolcu, bir futbolcunun tam topla oynamasını engelleyecek şekilde ayağına koyarsa o futbolcu da gelip ona vurursa faulü o araya ayağını koyan oyuncu yapar. Burada Torreira, topla oynama niyeti ve isteğinde. Bu mücadelede ayağını uzatıyor, topa vuruyor. Herkesin yüzde 100 faul diyebileceği bir pozisyon mu VAR bunu çağırıyor? VAR hakemi Volkan Bayarslan, senin gibi profesyonel futbol oynamış bir hakem bu pozisyonda çağırır mı? Bence pozisyon devam ve gol. Kesin olan bir şey var; VAR buna çağıramaz.

BAHATTİN DURAN

VAR neden geldi? Çok açık ve bariz bir hatayı düzeltmek için. VAR'ın amacı, en doğru kararı vermek değil. Senelerdir söylüyoruz ama her zaman olmuyor. VAR müdahalesi yanlış. Elinizde net kanıt varsa çağırırsınız. Torreira ayağını uzattı ya, ayağının kenarıyla topa vuruyor. Topa vurmadan Aleksic'in ayağına vurdu net bir şekilde, o zaman kanıt olur. Bu öyle bir pozisyon değil. Hakemin devam ettirme kararı doğruydu. Bu tip pozisyonlara VAR kesinlikle karışmaz. Defalarca seyrettik. Çok ortada bir pozisyon. Hakem sahada faul verse kabul ederdim, hakemin ilk verdiği devam kararı daha doğru.

BÜLENT YILDIRIM

VAR karışamaz, tartışılacak hiçbir şey yok. Hakemin devam kararı doğruydu. Çelme yok, arkadan darbe yok. Ayağını koyup topa temas etmeye çalışıyor. İki oyuncu top için mücadele ediyor. Devam kararı doğruydu.

DENİZ ÇOBAN