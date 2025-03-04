Mauro Icardi'nin oturduğu bank turistik yer olarak işaretlendi: Evlenme teklif edildi

Haber Merkezi

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, saha içinde olduğu kadar saha dışında da adından sıkça söz ettiriyor.

Özel hayatıyla da gündemde olan Icardi, son dönemde China Suarez ile doludizgin bir aşk yaşıyor.

Bilindiği üzere Icardi, geçtiğimiz hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisi haftasında sevgilisi China Suarez ile İstanbul'a geldi.

ICARDI VE SUARAZ'İN OTURDUĞU BANK KIYMETE BİNDİ

Galatasaraylı futbolcu Icardi, sosyal medyasında paylaştığı karelerin birinde bankta oturdukları anı paylaştı.

Bu paylaşımdan sonra akıllara Arda Turan'ın İspanya'da oturduğu bank geldi ve beklenen gerçekleşti.

GOOGLE HARİTALAR'A EKLENDİ

Şehrin tarihi yerlerini altını üstüne getiren Mauro Icardi ile China Suarez'in Karaköy'de oturdukları bank, Google Haritalar'da 'Turistik yer' olarak işaretlendi.

Galata Köprüsü'nün hemen yanında bulunan Karaköy İskelesi'nde yer alan 'Icardi Bankı', Google Haritalar'a eklendi.

SEVGİLİSİNE EVLENME TEKLİF ETTİ

'Icardi Bankı' olarak Google Haritalar'a eklenen banka ise sarı-kırmızılı taraftarlar gelmeye başladı.

Hatta bir genç, Icardi Bankı olarak tabir edilen bankta sevgilisine evlenme teklif etti.

O anlar sosyal medyadan kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.