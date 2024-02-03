Mauro Icardi'nin pozisyonu Trio ekibi yorumladı: "Çok net Penaltı!" Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Her ne kadar sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-0 kazansa da maçtaki hakem kararları tartışma konusu oldu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 24. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Victor Nelsson, 11. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Galatasaray'ın formda ismi Barış Alper, ligde oynadığı son 4 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Mücadeleye damga vuran pozisyon ise Mauro Icardi'nin ceza sahası içinde düşüp penaltı beklediği pozisyondu.

Bu tartışmalı pozisyonu beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında eski hakemler yorumladı.

(Görsel beIN Sports'tan alınmıştır)

Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım'ın yorumları ise şöyle;

"Suçlunun avukatı bile bunu Yargıtay'a götürmez"

Deniz Çoban: "Barış Alper'in pozisyonuna benziyor. Bu ondan çok daha net bir penaltı. O penaltıysa ki ben onun penaltı olduğunu düşünüyorum. Ona VAR müdahale etti. Buna etmedi. İki eliyle oyuncuyu kavramış, kolunu da koltuk altına sıkıştırmış. Öyle bir asılıyor ki oyuncu topa yetişemiyor. Suçlunun avukatı bile bunu Yargıtay'a götürmez. O kadar net bir penaltı."

"Pozisyon benim için net penaltı"

Bahattin Duran: "Devam kararı yanlış pozisyon benim için net penaltı. Elimizde çok güzel bir kanıt var. Bir el değil iki eliyle tutuyor. Hem de çekiyor. Bunların hepsi kanıt. Buna VAR müdahalesi kesinlikle gerekirdi."

"Bu faul sportmenliğe de aykırı bir hareket"

Bülent Yıldırım: "Bence de pozisyon net penaltı ve sarı kart olması gerektiğini düşünüyorum. Bu faul sportmenliğe de aykırı bir hareket."