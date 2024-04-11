Mauro Icardi'nin Süper Kupa golü geçerli sayılacak mı? İşte yanıtı Süper Kupa'da Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye attığı golün ardından sarı-lacivertliler sahadan çekildi. PFDK kararlarının da belli olmasının ardından Mauro Icardi'nin ağları sarsması hanesine artı bir gol olarak eklendi.

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2022-2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Süper Kupa'da karşılaştı. Maçın henüz ilk dakikasında sarı kırmızılılar Mauro Icardi ile öne geçti.

Icardi'nin golünün ardından Fenerbahçeli futbolcular sahadan çekildi ve Galatasaraylı oyuncular Kupa sevinci yaşadı.

Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi nedeniyle kulüp PFDK'ya sevk edildi. Açıklanan karara göre sarı lacivertlilere 4 milyon lira para cezası ve 3-0 hükmen mağlubiyet verildi.

Türkiye Futbol Disiplin Kurulu'nun talimatına göre bir takım sahadan çekildiğinde hükmen mağlubiyet cezası verilir ve attığı goller geçersiz sayılır. Ancak hükmen galibiyet verilen takımda ise gol atan oyuncunun golü resmi olarak geçerli sayılır.

MADDE 23 – HÜKMEN MAĞLUBİYET SÜRECİNDE UYGULANACAK USUL ve SONUÇLARI



(4) Hükmen yenik sayılma halinde galip gelen takım lehine 3 gol verilir. Hükmen yenik sayılan takım, gol atmış olsa dahi hiçbir golü geçerli kabul edilmez. Hükmen galip gelen takımın üçten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir.

Buna göre Mauro Icardi'nin 50. saniyede attığı gol kendisine yazılır ve diğer 2 gol kimseye yazılmaz. Mauro Icardi 4 kez çıktığı Fenerbahçe maçında 3 gol, 1 asistle oynadı. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 40 maçta 25 gol, 11 asiste ulaştı.