Mauro Icardi'nin yeni saç stili! Gören tanıyamıyor Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara ile ayrılığının ardından saç stilini değiştirerek sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Haber Merkezi

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon müthiş bir performans sergileyerek hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Süper Kupa'yı kazanan Mauro Icardi, sezonun ardından gol krallığı ünvanını da elde etmişti.

Özel hayatında Wanda Nara ile yaşadığı ayrılık sonrası, Arjantinli yıldız çözümü imaj değişikliğinde buldu.

Sarı saçlarıyla tanınan Icardi, tarzını yenileyerek sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Yeni saç stili, taraftarlar ve takipçiler tarafından büyük övgü aldı, Icardi'nin yeni görünümü sosyal medyada geniş yankı buldu.

ICARDI'NİN YENİ GÖRÜNÜMÜ