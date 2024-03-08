Mauro Icardi'nin yeni tarzı olay oldu! Pembe saçlı Icardi...

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Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Mauro Icardi, uzun zamandır tercih ettiği sarı saçtan vazgeçti.
Başarılı golcü, yeni tarzını sosyal medya hesabından eşi Wanda Nara ile paylaştığı bir fotoğrafla ilan etti.
Beğenen de oldu beğenmeyen de...
Yıldız futbolcunun saçını pembeye boyaması da sosyal medyayı ikiye böldü.
Bir takım futbolsever Icardi'nin yeni tarzını beğenirken, bazıları da eski saç stiline dönmesi gerektiğini vurguladı.
Geçen sezon saçını sarıya boyayarak şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 32 yaşındaki futbolcunun yeni tarzının, Fenerbahçe ile girilen şampiyonluk yarışında uğur getireceğine inanılıyor.
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