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Mauro Icardi'nin yeni tarzı olay oldu! Pembe saçlı Icardi...

Mauro Icardi'nin yeni tarzı olay oldu! Pembe saçlı Icardi... Saçlarını sarıya boyadığında binlerce Galatasaraylıyı da peşinden sürükleyen ve saçlarını sarıya boyatmasına neden olan Icardi, yeni saç stiliyle de çok konuşulacağa benziyor.