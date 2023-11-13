Mauro Icardi'ye iğne yaramadı: 5 maçta sınıfta kaldı Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle idmanlara çıkmayan Mauro Icardi, iğneyle oynadığı 5 maçtaki performans düşüşüyle de dikkat çekiyor.

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Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta pay sahibi olan Mauro Icardi, bu sezona da fırtına gibi başlamıştı.

Galatasaray'ın forveti Mauro Icardi son dönemlerde ise kayıplarda... Arjantinli golcü son 4 maçta skora katkı yapamadı.

Ligde son olarak Beşiktaş maçında gol atan ve o maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle sonraki 5 karşılaşmaya idman yapmadan ve iğneyle çıkan yıldız futbolcunun performansında ciddi bir düşüş gözlendi.

5 maçta 1 gol

Söz konusu süreçte tek golünü Bayern Münih karşısında penaltıdan kaydeden Tangocu, sonradan çıktığı 4 maçta ise sadece 1 asist yapabildi.

Icardi, iğne tedavisinden önce 15 maçta 14 gol atarken, iğne tedavisinden sonraki süreçte ise 5 maçta 1 golde kaldı. Taraftar, tecrübeli golcünün bir an önce iyileşmesini bekliyor.