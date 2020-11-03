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    Max Kruse: Bundesliga rekorunu kıracağım

    Union Berlin'in formasıyla Hoffenheim'a karşı gol atan ver asistler yapan Max Kruse performansı hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 16:51
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    Max Kruse: Bundesliga rekorunu kıracağım

    Almanya Ligi'nde Uninon Berlin'in Hoffenhemim'i deplasmanda 3-1 yendiği maçta penaltıdan 1 gol atan ve 2 de asist yapan Max Kruse, ülkesinde manşet oldu.

    "MAX KRUSE DAHA İYİ OLACAK"

    Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer "Max doğru yolda. Olmak istediği seviyede değil ama istediği seviyeye gelmek için çok çalışıyor. Bence kendi başına fark yaratmıyor. Fark yaratmak için takım arkadaşlarına da ihtiyacı var. Ancak ikinci ve üçüncü golde yaptıklarını, asistlerini gördünüz. Max gibi bir kaliteye sahipseniz, bunları yapabileceğini bilirsiniz. Fiziksel olarak eksikleri var ama daha iyi olacak." dedi.

    Max Kruse: Bundesliga rekorunu kıracağım #1

    "RAKİPLERE ACIMIYOR"

    32 yaşındaki futbolcunun takım arkadaşı Sebastian Griesbeck ise "Rakiplere acımayan bir tecrübesi var ve bu tecrübesi nedeniyle saha içinde fazlasıyla sakin." ifadelerini kullandı.

    MAX KRUSE: "REKORU KIRABİLİRİM"

    "Çok mutluyum. Ama daha iyi olabilir" diyen Max Kruse, Bundesliga'da attığı 15 penaltıyı da gole çevirmesi, Hans-Joachim Abel'in 16'da 16'lık penaltı rekorunu egale etmeye çok yakın olması hakkında "Şimdi rekoru kırmak için penaltıyı atmam gerektiğini daha iyi biliyorum (Gülerek). Elbette penaltıları atmak istiyorum. Muhtemelen kaçırmadığım sürece bir sonraki penaltıyı da hep ben kullanacağım." açıklamasını yaptı.

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