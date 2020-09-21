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    Max Kruse: Fenerbahçe'de sakatlığım yanlış teşhis edildi

    Fenerbahçe'deki sözleşmesini tek taraflı feshederek Union Berlin'e imza atan Max Kruse, sarı-lacivertli kulübün sağlık heyetini eleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 17:10
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    Max Kruse: Fenerbahçe'de sakatlığım yanlış teşhis edildi

    Fenerbahçe ile FIFA'lık olan Max Kruse, yeni kulübü Union Berlin'de ilk maçına çıktıktan sonra Alman basınına açıklamalarda bulundu.

    "DEMEK Kİ TEŞHİS DOĞRU DEĞİLDİ"

    Sakatlığını henüz atlattığını söyleyen tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

    Kruse, "Henüz yüzde 100 değilim ancak çalışıyorum. Fenerbahçe'de sakatlandığımda en başta 6 hafta sahalardan uzak kalacağım söylendi. Sonra sakatlığım 6 ay sürdü, demek ki teşhis doğru değildi." ifadelerini kullandı.

    Max Kruse: Fenerbahçe de sakatlığım yanlış teşhis edildi #1

    Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer ise, "Max 20, 25 dakika oynayabilecek durumdaydı. Biz onu sahada olması için transfer ettik, önümüzdeki haftalarda daha da fazla olabilir." dedi.

    Augsburg maçında sonradan oyuna giren Max Kruse, Fenerbahçe'nin izin vermemesi sonrasında Almanya Futbol Federasyonu'ndan geçici lisans aldı.

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