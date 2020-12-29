Max Kruse ile Fenerbahçe tazminat konusunda anlaşmaya vardı

Max Kruse ile Fenerbahçe tazminat konusunda anlaşmaya vardı

7.5 milyon euro talep eden Max Kruse'nin avukatları ile Fenerbahçeli yöneticiler, orta yol bularak anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin Kruse'ye 5 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon alacakları ödenmediği için sözleşmesini tek taraflı feshederek Almanya'ya dönen Max Kruse, Union Berlin ile anlaşmaya varmıştı.

Sarı-lacivertli kulübe açtığı tazminat davasını kazanan ve 7.5 milyon euro talep eden Alman futbolcu, indirime gitmeyi kabul etti.





5 MİLYON EURO

Kruse'nin avukatları ile görüşen Fenerbahçeli yöneticiler, orta yol bularak anlaşmaya vardı.

Tarafların 5 milyon euroya el sıkıştığı öğrenildi.

RESMEN AÇIKLANDI

Fenerbahçe Kulübü de resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak çıkan haberleri doğruladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır.





Max Kruse’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz. Camiamız ve kamuoyundan pek çok konuda yaratılan muhtelif spekülatif gündemlere itibar etmemelerini,

Kulübümüzün resmi açıklamalarını beklemelerini bir kez daha rica ederiz."

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ