Max Kruse'den Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, en çok Fenerbahçe'yle yaptığı sözleşmeden kazandığını söyledi.

Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan ve Bundesliga takımlarından Union Berlin'de forma giyen Alman futbolcu Max Kruse'nin YouTube yorumcusu Aaron Troschke'ye açıklamalarda bulundu.

Kruse'nin açıklamaları Alman basınında da gündem oldu.

33 yaşındaki futbolcu Profesyonel bir futbolcu olarak hayatını para konusunu düşünmeden karşılayabildiğini söyledi.

“EN İYİ SÖZLEŞMEYİ FENERBAHÇE İLE YAPTIM”

Alman futbolcu Max Kruse en iyi sözleşmesini Fenerbahçe ile yaptığını itiraf etti.

Fenerbahçe'den tam olarak ne kadar kazandığı sorulan Kruse, "Yılda ortalama üç milyon euro net olduğunu söyleyebilirim. Daha fazlasını söyleyemem." yanıtını verdi.

5 MİLYON DA TAZMİNAT ALMIŞTI

Alacaklarının ödenmediğini söyleyerek Fenerbahçe ile olan sözleşmesini fesheden Max Kruse, ülkesi Almanya'ya dönmüştü.

Sarı-lacivertli kulübü FIFA'ya şikayet eden Alman oyuncu, 7.5 milyon euro tazminat almaya hak kazanmıştı.

2.5 milyon euroluk bir indirime giden 32 yaşındaki futbolcunun, parayı taksitler halinde almıştı.