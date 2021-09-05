Max Meyer: Galatasaray maçında oynamak için sabırsızlanıyorum

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Max Meyer, yaptığı açıklamada, transferiyle ilgili çok mutlu olduğunu aktardı ve derbide oynamak istediğini belirtti.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Max Meyer, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Alman oyuncu yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Büyük bir kulüpteyim. Tesisler ve sahada harika. Fenerbahçe adına oynamak için sabırsızlanıyorum.

Sezon öncesi kampı geçirmedim ama bireysel olarak çok çalıştım. İyi durumdayım. Takımı tanımalı ve onlarla çalışmalıyım. Gelecek için sabırsızlanıyorum.





“DERBİDE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM”

Galatasaray derbisi, büyük bir derbi. Almanya'da da önemli derbiler var ama buradaki derbinin daha büyük olduğunu düşünüyorum. 2012-13 ve 2013-14 yılındaki atmosferler çok iyiydi. Derbide oynamak için sabırsızlanıyorum.

Büyük bir kulüpteyim ve her şeyimle buradayım. Takım iyi, teknik direktörümüz iyi. İdmanlar sert ve yoğun geçiyor. Bunu severim. Şampiyonluk için ben de elimden geleni yapmak istiyorum. Topa sahip oynuyoruz, bu da beni besleyecek. Umarım başarılı bir yıl olur.





“SADECE FENERBAHÇE’Yİ DÜŞÜNÜYORUM”

Sadece Fenerbahçe'yi düşünüyorum. 1-2 yıl sonrasını düşündüğümü söyleyemem. Fenerbahçe'de formayı almak için çok çalışacağım. 6 numara boştu, ben daha önce 7 numara giyiyordum ancak 7 numara dolu olduğu için 6 numarayı tercih ettim.

Bazı zamanlarda Süper Lig'i takip etme fırsatım oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını izlerdim. Zaten Almanya'da büyük ilgi var. Hasan Ali Kaldırım ile 3-4 yıl önce konuştum. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu anlattı. Burada olduğum için mutluyum.” ifadelerini kullandı.