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Max Meyer güveni boşa çıkarmadı

Max Meyer güveni boşa çıkarmadı

Fenerbahçe'de, Başakşehir maçından sonra bu sezon ikinci kez 11'de görev alan Max Meyer, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı.