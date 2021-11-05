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    Max Meyer güveni boşa çıkarmadı

    Fenerbahçe'de, Başakşehir maçından sonra bu sezon ikinci kez 11'de görev alan Max Meyer, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 13:54
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    Max Meyer güveni boşa çıkarmadı

    Sakatlıklar nedeniyle Konya maçının ilk 11'inden 8 değişiklikle sahaya çıkan teknik direktör Vitor Pereira, Antwerp maçında 2 sürpriz tercih yaptı.

    GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADI

    Pereira, 16 resmi maçta vazgeçmediği Szalai'yi yedek kulübesine çekerken 36 gün sonra Max Meyer'e forma verdi. Başakşehir maçından sonra bu sezon ikinci kez 11'de görev alan Alman futbolcu, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı.

    Sarı-lacivertli forma ile ilk golünü atan 26 yaşındaki orta saha, Avrupa kupalarında Şubat 2017'den (Schalke-PAOK) bu yana ilk kez gol sevinci yaşadı.

    Max Meyer güveni boşa çıkarmadı #1

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