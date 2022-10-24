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    Max Meyer, Luzern'de harikalar yaratıyor

    Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan ve sözleşmesi feshedilen Alman oyuncu Max Meyer, transfer olduğu İsviçre takımı Luzern'de iyi performansıyla dikkatleri çekiyor.
    • 24.10.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 17:57
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    Max Meyer, Luzern'de harikalar yaratıyor

    Fenerbahçe'nin 2021 yılında kadrosuna kattığı Alman orta saha Max Meyer, beklentilerin altında kalmış ve daha sonra Luzern'e transfer olmuştu.

    Max Meyer, İsviçre liginde attığı gollerle resmen döktürüyor.

    Midtjyllland'a kiralanmıştı

    Fenerbahçe'nin 2021 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Meyer, beklentilerin altında kalmış ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Danimarka Ligi takımı olan Midtjyllland'a kiralık olarak gitmiş ve sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

    Max Meyer, Luzern de harikalar yaratıyor #1

    Fenerbahçe'de kadro dışı kalmıştı

    Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte kadro dışı kalan Alman oyuncu, İsviçre ekibi Luzern'e transfer oldu. Fenerbahçe formasıyla 12 maçta görev alan Max Meyer, 1 gol atabilmişti.

    Sarı-lacivertli takımda uzun süredir şans bekleyen ancak istediği süreyi alamadığı için forma giyebileceği bir kulübe transfer olmak isteyen Meyer'in yüzü Luzern'de güldü.

    Max Meyer, Luzern de harikalar yaratıyor #2

    Meyer, 7 maçta 6 gol attı

    Luzern'de kendisini bulan Max Meyer, 7 maçta 6 gol kaydetti. Son oynanan Lugano karşılaşmasında 2 gole imza atan Alman futbolcu, kariyer rekorunu da kırmış oldu.

    Max Meyer, 6 yılın ardından kariyerinde en çok gol attığı sezonu yaşıyor. 2015-2016 sezonunda Schalke forması giyerken 6 gol, 10 asiste imza atmıştı.

    Max Meyer, Luzern de harikalar yaratıyor #3

    "Attığım golleri oğluma adıyorum"

    Maçtan sonra Meyer, "Kazanmamız önemli, sonunda kendimizi tekrar ödüllendirdik. Gol atmak her zaman harika bir duygu." ifadelerini kullandı. Oğlu stadyumda olan Meyer, "Taraftarları mutlu etmek için buradayız. Geri kalan bizi ilgilendirmiyor. Kazanmak zorundaydık. Attığım golleri oğluma adıyorum." dedi.

    Max Meyer, Luzern de harikalar yaratıyor #4


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