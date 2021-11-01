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    Max Meyer ve Berisha formayı unuttu

    Max Meyer ve Mergim Berisha için işler son zamanlarda yolunda gitmiyor. Alman futbolcular son 3 maçta süre alamadı.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 15:31
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 15:32
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    Max Meyer ve Berisha formayı unuttu

    Sarı-lacivertlilere 2 Eylül'de birlikte imza atan Mergim Berisha ve Max Meyer için işler iyi gitmiyor.

    Bu sezon takımın as forveti olması beklenen Berisha, ligde Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmalarının ardından Konyaspor mücadelesinde de süre alamadı.

    KULÜBEYE HAPSOLDULAR

    Kulübeye mahkum olan Alman oyuncu, Avrupa Ligi'nde 2-2 berabere biten Antwerp maçında 67 dakika sahada kalmıştı.

    Meyer ise ligde son 6 mücadelede de oynamazken, 3-0 kaybedilen Olympiakos maçının son 15 dakikasında süre bulabilmişti.

    Max Meyer ve Berisha formayı unuttu #1

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