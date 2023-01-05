Maxi Gomez: Bizim çok iyi bir takımımız var

Maxi Gomez: Bizim çok iyi bir takımımız var

Trabzonspor'un Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek üç puanın sahibi olduğu maçın ardından, Uruguaylı forvet Maxi Gomez açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Giresunspor'u ağırladı. Akyazı'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-0'lık skorla kazandı.

Bordo-mavililerin galibiyet golleri; Riad Bajic (KK) Maxi Gomez ve Doğucan Haspolat'tan geldi.

Trabzonspor'un Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez, 1 gol kaydettiği Giresunspor maçının ardından konuştu.

"Çok iyi bir maç çıkardık"

İyi bir maç çıkardıklarını söyleyen Gomez, "Çok iyi bir maç çıkardık. Harika bir maç oldu bizim adımıza. Bugün hep beraber çok iyi bir sonuç aldık. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu." sözlerini sarf etti.

"Çok üzüldük onun için"

Visca'nın sakatlığı hakkında konuşan Maxi Gomez, "Bizim takımımız için çok önemli bir insan kendisi. Büyük bir sakatlık yaşadı. Çok üzüldük onun için. Hem oyuncu hem de insan olarak harika birisi Edin Visca." ifadelerini kullandı.

"Bizim çok iyi bir takımımız var"

Gördüğü sarı kartı değerlendiren Gomez, "Dördüncü sarı kartım oldu. Ama bizim çok iyi bir takımımız var. İstemezdim ama böyle bir sonuç oldu maalesef." dedi.