Maxi Gomez: Kazanmaya çok yakındık

Trabzonspor'un Uruguaylı forveti Maxi Gomez 2-2 sona eren Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Süper Lig'in 10. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor, kozlarını Dolmabahçe'de paylaşırken, karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Trabzonspor'da Maxi Gomez, Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası görüşlerini aktardı.

"Kazanmaya çok yakındık"

Uruguaylı golcü, "Takım olarak iyi bir iş çıkardık. Arka arkaya çok maç oynuyoruz. Kazanabilmek adına her türlü mücadeleyi gösterdik. Kazanmaya çok yakındık. Kazanamadığımız için üzgünüz ama elimizden geleni yaptık." dedi.

"Gol attığım için mutluyum"

Gomez, sözlerini, "Gol atmak önemli. Ancak mücadele etmek ve takıma yardımcı olmak da önemli. Zor bir statta oynadık ve bu kolay değil. Gol attığım için mutluyum." ifadeleriyle tamamladı.