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Maximilian Meyer, FC Midtjylland’a kiralandı
Fenerbahçe'nin Alman orta saha oyuncusu Maximilian Meyer, satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna FC Midtjylland’a kiralandı.
- Haber Merkezi
- 01.02.2022 - 00:31
- Güncelleme : 01.02.2022 - 00:32
Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Maximilian Meyer'i, Danimarka Süper Lig ekibi FC Midtjylland’a kiraladığını açıkladı.
Daha önce Fenerbahçe'de istenilen performansı sergileyemeyen Max Meyer, sarı-lacivertliler tarafından Karagümrük'e önerilmişti.
SATIN ALMA OPSİYONU İLE SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI
Kiralama haberi Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabından paylaşıldı.
Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabından, "Alman orta saha oyuncumuz Maximilian Meyer satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Danimarka Süper Lig ekibi FC Midtjylland’a kiralandı. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü." bilgisi paylaşıldı.