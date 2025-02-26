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Haber Merkezi

Süper Lig'de oynanan derbi maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında ırkçı söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle hukuki süreç başlatacağını duyurdu. Irkçılıkla suçlanan Mourinho için PFDK'ya sevk maddesi önemliydi.

(TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” sebebiyle, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’yu ise “sportmenliğe aykırı hareketi” ve müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan “hakareti” nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

41. MADDEDEN SEVK EDİLDİ

Jose Mourinho, FDT md. 36 ve 41 uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Bu maddeler uyarınca müsabakadan men veya para cezası verilebilecek. Ancak ayrımcılık ihlaline ilişkin 42. maddeden sevk yapılmadı. Bu nedenle TFF açıkça, Mourinho konusunda 'Irkçılık yok' olarak kabul etmiş gözüküyor.

Bu durumda Mourinho'nun cezası “Kişilik Haklarına Saldırı, Hakaret, Tehdit ve Tükürme” başlıklı 41. madde kapsamında değerlendirilecek. Jose Mourinho’ya ırkçılıktan değil hakaretten üç maç ceza verilmesi gündemde.

3 MAÇ CEZA ALIRSA...

Üç maç ceza alması durumunda ise Antalyaspor, Samsunspor ve Bodrum FK maçını tribünden izleyecek. Portekizli hoca, 6 Nisan'daki Trabzonspor maçında ise kulübede yer alabilecek.

GALATASARAY, UEFA VE FIFA'YA ŞİKAYETTE BULUNACAK

Galatasaray Kulübü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Mourinho’nun maç sonrası basın toplantısında kullandığı ifadelerin ırkçı olduğunu savundu ve UEFA ile FIFA'ya resmi şikayette bulunacağını duyurdu. Portekizli teknik adamın, Galatasaray yedek kulübesinin bir pozisyon sonrası "maymunlar gibi zıpladığını" söylemesi, tepkiyle karşılandı.

Sarı-kırmızılılar, bu açıklamaların yalnızca hakem eleştirisi olmadığını, doğrudan ırkçılıkla ilgili olduğunu savunarak hukuki süreç başlatma kararı aldı.

FENERBAHÇE VE ILICALI’DAN MOURINHO’YA DESTEK

Fenerbahçe yönetimi ise Jose Mourinho’yu savunan bir açıklama yaptı. Kulübün Başkan Vekili Acun Ilıcalı, Mourinho’nun ifadelerinin kasıtlı bir ırkçılık içermediğini ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

Ilıcalı, "Jose Mourinho’nun kesinlikle ırkçı bir niyeti yoktu. Bu açıklamalar, hakem kararlarına duyduğu tepkinin bir parçasıydı ve yanlış yorumlanmamalı." dedi.

MOURINHO’DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Tartışmalar devam ederken, Jose Mourinho cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Mourinho’nun ısrarla yabancı hakem talep etmesi üzerine Galatasaray derbisine Sloven hakem Slavko Vincic atanmıştı.

Fenerbahçe’nin başındaki deneyimli teknik adam, Vincic’in performansından memnun kaldığını belirterek, "Bu büyük maçın hakkını veren bir yönetim gösterdi." sözleriyle hakemi övdü.