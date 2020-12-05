Galatasaray'da 5 gol atarak Radamel Falcao'yu yakalayan Mbaye Diagne Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Hatayspor'u 3-0 yendiği maçta fileleri havalandıran Mbaye Diagne maçı değerlendirdi.

"BENİM İÇİN GOL ATMAK ÖNEMLİ"

Kendisi için gol atmanın çok önemli olduğunu ifade eden Mbaye Diagne: "Benim için gol atmak önemli. Attım. Daha önemlisi 3 puanı da aldık. Fatih Hocamızın yönetiminde 1000. golü atıyor olmaktan ötürü çok mutluyum. 5. golümü atmaktan ötürü mutluyum. Senegal'da bana ağabeylik yaptı. Bizler için çok şeyler yaptı. Dolayısıyla bu golümü Papa Bouba Diop'a armağan ediyorum." şeklinde konuştu.



