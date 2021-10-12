Mbaye Diagne çalışkanlığıyla dikkat çekiyor

Eski görüntüsünden tamamen uzaklaşan Diagne'nin, Milli arada takımın en çalışkan ismi olduğu, hatta arkadaşlarına liderlik yapmaya çalıştığı öğrenildi.

Milli ara boyunca Florya'da teknik ekibi en fazla şaşırtan gelişme, Mbaye Diagne cephesinde yaşanıyor.

Eski görüntüsünden ve tavrından çok uzak olan Senegalli futbolcu, antrenmanların en çalışkan ismi olarak dikkat çekiyor. Fatih Terim, Diagne'deki bu gelişmeden çok memnun...

Normal şartlar altında, son lig maçında 2 gol atan Mohamed'i, Konyaspor karşısında ilk 11'de oynatmayı düşünen Terim'in, Diagne'deki bu ilerlemeyi ödüllendirmek istediği, bu nedenle bu yönde bir tercih yapabileceği öğrenildi.





FATİH HOCA SATIŞINA İZİN VERMEYEBİLİR

Mbaye Diagne'nin de Galatasaray 'da oynamaktan çok memnun olduğu, buradan ayrılmak istemediği ve takım arkadaşlarına hem sahada hem de kenarda liderlik yapmaya karar verdiği belirtiliyor.

Fatih Hoca'nın da böyle devam ederse Diagne'nin devre arasındaki olası satışına izin vermeyeceği bildirildi.



