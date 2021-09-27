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    Mbaye Diagne galibiyette rol oynadı

    Galatasaray'ın deneyimli golcüsü Mbaye Diagne, oyuna girdikten sonra yaptıklarıyla taraftarından alkış aldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 11:18
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 11:43
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    Mbaye Diagne galibiyette rol oynadı

    Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 yendiği karşılaşmada Mbaye Diagne, sonradan girdiği oyunda performansıyla takımını ayakta tuttu.

    DIAGNE ÖN ALANDA ETKİLİ OLDU

    İkinci yarının başında oyuna giren Mbaye Diagne'nin ön alandaki etkinliği, Galatasaray'ın galibiyetine önemli derecede etki etti.

    45 dakika sahada kalan Senegalli golcü, 26 kez topla buluştu ve 14 pas denemesinin 8'inde başarılı oldu ve 1'de şut pası attı.

    Mbaye Diagne galibiyette rol oynadı #1

    İKİLİ MÜCADELELERİ KAZANDI

    Diagne, girdiği 4 ikili mücadelenin hepsinden başarıyla ayrılırken, 7 kafa topunun da 4'ünde kazanan taraf oldu. 1 kez top çalan Diagne, 2 kez de topu uzaklaştırarak savunmasına yardımcı oldu.

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