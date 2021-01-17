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Mbaye Diagne kırmızı kart gördü
Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Montero'ya tabanla giren Mbaye Diagne direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
- Haber Merkezi
- 17.01.2021 - 20:24
- Güncelleme : 17.01.2021 - 20:29
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırlarken maçın 58. dakikasında sarı-kırmızılı takımda Mbaye Diagne kırmızı kartla oyundan atıldı.
DİREKT KIRMIZI GÖRDÜ
Rakibi Montero ile girdiği mücadelede ayak tabanı Montero'nun kafasına gelen Senegalli futbolcu direkt kırmızı kart görerek soyunma odasının yolunu tuttu.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
FATİH TERİM'DEN HAKEME TEPKİ
Diagne'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından Fatih Terim de çılgına döndü. Tecrübeli teknik adam Senegalli futbolcuya kart gösteren maçın hakemi Cüneyt Çakır'a uzun süre itiraz etti.