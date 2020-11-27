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    Mbaye Diagne menajerini de isyan ettirdi

    Galatasaray'ın bir türlü dikiş tutturamayan ismi Mbaye Diagne, İtalyan menajer Pastorello ile yollarını ayırdı.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 13:58
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    Mbaye Diagne menajerini de isyan ettirdi

    Galatasaray'ın bir türlü dikiş tutturamayan ismi Mbaye Diagne, menajeri Pastorello ile yollarını ayırdı.

    "OLMADI, TUTMADI..."

    Senegalli futbolcu, Brezilyalı menajer Gustavo Menduca ile anlaştı. Bir süre önce Galatasaray yönetimi Pastorello'dan Senegalli golüye kulüp bulmasını istemiş ancak beklemediği bir cevap almıştı.

    İtalyan menajerin, "İtalya, Belçika, Çin'de oynadı, Suudi Arabistan'da da oynadı. Olmadı. Tutmadı. Nereye; hangi ülkeye götürebileceğimi düşünüyorsunuz?" dediği öğrenildi.

    Galatasaray ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Mbaye Diagne, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 1 gol attı.

    Mbaye Diagne menajerini de isyan ettirdi #1

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