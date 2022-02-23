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    Mbaye Diagne müteahhit oldu

    Mbaye Diagne müteahhit oldu

    Galatasaray'ın ligin 2. yarısı için lisansını çıkarmadığı Mbaye Diagne ticarete atıldı. Senegalli golcü, inşaat sektörüne atıldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 16:11
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    Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Daha önceki haftalarda ayakkabı dükkanı açtığını duyuran Senegalli, inşaat sektörüne girdiğini belirtti.

    Yaptığı paylaşımda "5 ay içerisinde anahtar teslim daireler." diyen Diagne, futbol hariç birçok konuda gündem olduğu haberlere bir yenisini daha eklemiş oldu.

    Mbaye Diagne müteahhit oldu #1

    DIAGNE'NİN YERİNE OMAR'IN LİSANSI ÇIKARILMIŞTI

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Denizlispor maçında sakatlanan Mbaye Diagne'nin sakatlığının beklenenden uzun süreceğini açıkladı. Elmas, Diagne'nin en erken nisan ayında döneceğini söyledi.

    Sarı-kırmızılılar, Senegalli golcünün yerine 1 sene sonra futbola dönen Omar Elabdellaoui'nin lisansını çıkardı.

    Mbaye Diagne müteahhit oldu #2

    SİTEM ETMİŞTİ

    Galatasaray'ın Omar Elabdellaoui'ye lisans çıkarabilmek için lisansını askıya aldığı Mbaye Diagne, sosyal medya üzerinden sitem etti. Instagram hesabından açıklama yapan Senegalli oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı.

    "Bana gel dediler, geldim. Git dediler, gittim. Galatasaray'ı savunmak için her zaman elimden geleni yaptım. Sizi seviyorum, umarım anlarsınız. Yakında görüşürüz."


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