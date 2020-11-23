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    Mbaye Diagne: Önemli olan benim performansım değil

    Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Mbaye Diagne, Kayserispor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 22:54
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    Mbaye Diagne: Önemli olan benim performansım değil

    Galatasaray'ın Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçta penaltıdan ağları sarsan Mbaye Diagne, karşılaşmanın ardından konuştu.

    "SONUÇTAN MEMNUN DEĞİLİM"

    Fırsatları değerlendiremediklerini söyleyen golcü oyuncu, "Sonuçtan memnun değilim. Çok fırsat yakaladık ama değerlendiremedik. Çalışmalara devam edeceğiz ve bir sonraki maça bakacağız." dedi.

    Mbaye Diagne: Önemli olan benim performansım değil #1

    "SEVİYEMİ YÜKSELTMEK İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞIYORUM"

    Kendi performansını değerlendirmesi istenen Diagne, "Burada benim kişisel performansımdan çok takımın performansı önemli. 3 puan önemli. Seviyemi yükseltmek için daha fazla çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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