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    Mbaye Diagne: Rüyamda 3 kupa kazanmıştık

    Galatasaray'ın kendine has tavırlarıyla bilinen futbolcusu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda rüyasında 3 kupa aldıklarını gördüğünü söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2021 - 15:59
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 16:08
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    Mbaye Diagne: Rüyamda 3 kupa kazanmıştık

    Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, gördüğü rüyayı Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

    "RÜYAMDA 3 KUPA KAZANIYORDUK"

    Diagne paylaşımında, "Dün akşam bir rüya gördüm ve bu rüyada üç kupa kazanıyorduk. Tüm bu kupaları kazandığımız için Fatih hocamız rüyamda bana 'teşekkürler Diagne, senin adına çok mutlu oldum' dedi. O an çok mutlu olduğumdan ağlamaya başladım ve bizim için yaptığı her şey için hocamıza teşekkür ettim. İnşallah." ifadelerini kullandı.

    İşte Diagne'nin paylaşımı:

    Mbaye Diagne: Rüyamda 3 kupa kazanmıştık #1

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