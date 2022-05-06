Mbaye Diagne, sahalara geri döndü

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle devre arasında lisansı dondurulan Mbaye Diagne 5 ayın ardından saha çalışmalarına başladı.

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Mbaye Diagne antremanlara başladı.

Diagne, resmi instagram hesabında yaptığı paylaşımda sahalara geri döndüğünü duyurdu.

"Allah'a şükür tekrar başladım"

Tecrübeli oyuncu yaptığı paylaşımda, "5 ay ne çabuk geçti. Şimdi daha tutkulu ve daha agresifim. Allah'a şükür tekrar başladım." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılılar, uzun süre sakatlığının ardından Senegalli forvetin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak geçici olarak feshetmişti.



