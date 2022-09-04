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    Mbaye Diagne'den, Terim'e doğum günü mesajı

    Mbaye Diagne'den, Terim'e doğum günü mesajı

    Karagümrük forması giyen tecrübeli golcü Mbaye Diagne, yaptığı paylaşım ile Galatasaray'da birlikte çalıştığı Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.
    • 04.09.2022 - 16:05
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 16:27
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    Hem Galatasaray , hem de Milli Takım ile tarihe geçen başarılara imza atan Fatih Terim, 69. doğum gününü kutluyor.

    Tecrübeli teknik adamı kutlayanlar arasında eski oyuncusu Mbaye Diagne de var.

    "Seni özledim baba"

    Artık gollerini Fatih Karagümrük için atan Mbaye Diagne, yaptığı paylaşımda, "Doğum günün kutlu olsun baba. Sana 200 yıl ömür diliyorum. Seni özledim" ifadesini kullandı.

    Mbaye Diagne den, Terim e doğum günü mesajı #1

    13 milyon euroya gelmişti

    Kasımpaşa formasıyla yakaladığı büyük çıkışın ardından 2019 yılında 13 milyon euro bedelle Galatasaray'a transfer olan Diagne, sarı-kırmızılı kulüpte inişli çıkışlı bir performans sergilemişti.

    Senegalli yıldız, Fatih Terim'in Galatasaray'da kazandığı son şampiyonlukta da attığı kritik gollerle pay sahibi olmuştu.

    Mbaye Diagne den, Terim e doğum günü mesajı #2


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