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    Mbaye Diagne: Üçüncü eşim yok

    Mbaye Diagne: Üçüncü eşim yok

    Sürekli futbol dışında gündeme gelen Karagümrüklü Mbaye Diagne, paylaşılan bir fotoğrafa tepki göstererek küfretti.
    • 06.10.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 17:00
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    Galatasaray'a 13 milyon euroya transfer olduğu günden beri en çok eleştirilen isimlerden biri olan Mbaye Diagne, saha içinden çok saha dışında yaptığı hareketlerle konuşuluyor.

    Şimdilerde Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te forma giyen oyuncu, bu sefer de paylaştığı bir fotoğrafla gündeme geldi.

    Diagne, kendisini ziyarete gelen kız kardeşleriyle birlikte fotoğraf paylaşmıştı. Ancak kız kardeşlerini ikinci ve üçüncü eşi olarak yorumlayanlara oldukça tepki gösterdi.

    Mbaye Diagne: Üçüncü eşim yok #1

    "Yanımdakiler kız kardeşlerim"

    Diagne açıklamasında, "Selam Türk medyası. Yanımdakiler kız kardeşlerim. Aptal insanlar var, anlıyorum ancak bir sonraki seferde bana sorun. Bunlar kardeşlerim. Bunu anlayın artık cahiller.

    Böyle bir durum bir kez daha yaşanırsa avukatımla görüşürsünüz. Eğer üç tane eş istediğimi düşünüyorsanız kız kardeşinizi bana gönderebilirsiniz. S*ktirin gidin şimdi." ifadelerini kullandı.

    Mbaye Diagne: Üçüncü eşim yok #2

    Mbaye Diagne: Üçüncü eşim yok #3


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