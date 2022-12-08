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    Mbaye Diagne'dan Icardi'ye gönderme: İlk 3'te bile değil

    Mbaye Diagne'dan Icardi'ye gönderme: İlk 3'te bile değil

    Galatasaray'ın eski golcüsü Mbaye Diagne, Türkiye'de çok iyi golcüler olduğunu, bu isimler arasında Icardi'nin olmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 10:05
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    Galatasaray'da yeni sezonda düşünülmeyen Mbaye Diagne, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

    2022 FIFA Dünya Kupası'na kadar Karagümrük formasıyla 7 gol atan Diagne, kupada forma giyemediği için üzgün olduğunu ancak bir sonraki turnuvada yer alacağını söyledi.

    Diagne, Dünya Kupası ile ilgili sözlerinin ardından çok konuşulacak ifadeler kullandı.

    En iyi forvet sorusuna olay cevap

    Diagne'ye, 'Türkiye'de en iyi forvet kim?' diye soruldu.

    Fanatik'e konuşan eski Galatasaraylı isim, "1 numara Gomis'tir. 37 yaşında ve hâlâ goller atıyor. Gerçeği söylemek gerekirse, burası hiç kolay bir lig değil. Burada goller atabilmek gerçekten zor. Gomis ise halen bunu başarıyor." dedi.

    Mbaye Diagne dan Icardi ye gönderme: İlk 3 te bile değil #1

    "Icardi bence ilk 3'te bile değil"

    İcardi ile ilgili de konuşan Diagne, Arjantinli yıldızın Türkiye'de ilk 3'te bile olmadığını söyledi.

    Diagne konuya ilişkin, "Icardi iyi bir isim ama önce Gomis'in yaptıklarını yapmalı, yani gol atmalı. Türkiye'de çok iyi golcüler var ve Icardi bence ilk 3'te bile değil. Asıl yapması gereken işi, yani goller atmayı başardığında onun için de aynı şeyleri söyleyebilirim ama şu an bana göre sadece iyi bir isim." şeklinde konuştu.

    Mbaye Diagne dan Icardi ye gönderme: İlk 3 te bile değil #2


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