Euro
15.34
0.04%
Dolar
13.51
0.04%
Altın
805.46
-0.33%
Borsa
2018
-1.59%
Bitcoin
574.509
-0.70%
BTXN Coin
37.84
1.17%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C
    Mbaye Diagne'den dikkat çeken paylaşım

    Mbaye Diagne'den dikkat çeken paylaşım

    Galatasaray'da sakatlığı sonrası sözleşmesi anlaşmalı olarak feshedilen Mbaye Diagne, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 09:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'ın sakatlığı sebebiyle devre arası transfer döneminin son günlerinde Mbaye Diagne’nin sözleşmesini feshetmişti.

    Diagne, Sosyal Medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

    Senegalli forvet paylaşımında, "Gel dediler geldim, git dediler gittim. Ben iyi ve kötü zamanlarda Galatasaray'ı savunmaya çalıştım.

    Mbaye Diagne den dikkat çeken paylaşım #1

    “UMARIM ANLARSINIZ SİZİ SEVİYORUM”

    Umarım anlarsınız. Sizi seviyorum, yakında görüşmek üzere. Sevginin sınırı yok." ifadelerine yer verdi.

    Bu sezon Galatasaray'da 23 maçta süre alan 30 yaşındaki santrfor, 4 kez fileleri sarsmıştı.

    Mbaye Diagne den dikkat çeken paylaşım #2

    Mbaye Diagne den dikkat çeken paylaşım #3


    Görüş Bildir