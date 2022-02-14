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Mbaye Diagne'den dikkat çeken paylaşım
Galatasaray'da sakatlığı sonrası sözleşmesi anlaşmalı olarak feshedilen Mbaye Diagne, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
- Haber Merkezi
- 14.02.2022 - 09:03
- Güncelleme : 14.02.2022 - 09:38
Galatasaray'ın sakatlığı sebebiyle devre arası transfer döneminin son günlerinde Mbaye Diagne’nin sözleşmesini feshetmişti.
Diagne, Sosyal Medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Senegalli forvet paylaşımında, "Gel dediler geldim, git dediler gittim. Ben iyi ve kötü zamanlarda Galatasaray'ı savunmaya çalıştım.
“UMARIM ANLARSINIZ SİZİ SEVİYORUM”
Umarım anlarsınız. Sizi seviyorum, yakında görüşmek üzere. Sevginin sınırı yok." ifadelerine yer verdi.
Bu sezon Galatasaray'da 23 maçta süre alan 30 yaşındaki santrfor, 4 kez fileleri sarsmıştı.