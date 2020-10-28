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Mbaye Diagne'nin doğum günü kutlandı
Galatasaray'da antrenman öncesi 29 yaşına giren Mbaye Diagne'nin doğum günü kutlandı. Kutlama Brezilya usulü yapıldı.
- Haber Merkezi
- 28.10.2020 - 13:33
- Güncelleme : 28.10.2020 - 13:40
Galatasaray'ın 2019 yılının ocak ayında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne, kısa süren Club Brugge macerasının ardından sarı-kırmızılı takıma geri dönmüştü.
Bugün 29 yaşına giren golcü futbolcunun doğum günü kutlandı.
BREZİLYA USULÜ KUTLANDI
Galatasaraylı futbolcular, antrenman öncesi kesilen pastanın ardından, tecrübeli forvetin üstüne yumurta ve un attı.
Brezilya usulü yapılan kutlamada eğlenceli anlar yaşandı.